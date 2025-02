Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 2 febbraio: tutti i segni

Branko 02 febbraio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 2 febbraio 2025.

Ariete

Arriva la Luna di febbraio, farà crescere le viole d'amore, porta notizie di persone lontane, invita a intraprendere un breve viaggio per sfuggire alla noia dell'ambiente, avete bisogno insomma di respirare un'aria diversa. La prima Luna del mese significa sempre una partenza, in fase crescente risulta beneaugurante per discussioni di lavoro e affari. Ma non dovete agire seguendo solo l'impulso, considerate le opinioni delle persone care. Di una persona in particolare.

Toro

Aumenta la gelosia, cercate però di non sciupare la romantica atmosfera creata da Venere e Nettuno, decisi a propiziare nuovi incontri per le persone sole. Insieme alla tenerezza e alla passione le coppie devono trovare anche la solidarietà, presenza in famiglia. Urano spinge verso una rottura con il passato, che non è mai facile per il Toro, ma Saturno dice che sarà salutare e liberatoria. Rinverdite la vostra immagine professionale, esaminate le collaborazioni.

Gemelli

Un ricatto in amore? Se si tratta di una proposta di matrimonio (convivenza), dovete naturalmente dire di sì. Venere ritorna magnifica tra due giorni, in Ariete, in aspetto diretto con Giove nel vostro segno: due fortune che si danno la mano. Adamo ed Eva, in amore la storia si ripete all'infinito… Luna è diventata bella anche per le attività, qualcosa si muove vicino e lontano da voi, la situazione economica migliora ogni giorno di più, però dovete riflettere. Molto.

Cancro

Cambia la Luna, cambiate voi. Oggi transita in Ariete, segno in cui troveremo anche Venere dal giorno 4, fermate la felicità e proteggete la serenità coniugale e familiare appena conquistata. Stati d'animo in agitazione a causa di Marte che si sente provocato proprio dalla Luna, ma in tante questioni familiari e professionali siete voi dalla parte della ragione, sappiate difendere i vostri interessi. I soldi non mancano, ma non allargatevi troppo con le spese.

Leone

Molto bene due giorni con Luna crescente in un punto felice del vostro oroscopo, Venere sempre più positiva e meravigliosa, non potete restare freddi. Presunti leoni in amore, in febbraio è facile catturarvi, tanto è grande il vostro bisogno di amore e di affetto. Lasciatevi pure prendere questa domenica illuminata da una Luna passionale in Ariete, che favorisce anche viaggi e contatti con il lontano. Verso la conclusione qualche rapporto di lavoro, collaborazioni da rivedere.

Vergine

Torna positiva la Luna, rinfresca la mente, in Ariete accende l'ambizione, che Mercurio trasforma in azioni coraggiose, una voglia di libertà per voi rivoluzionaria. Siete pronti per affrontare il grande viaggio professionale del 2025. Martedì termina l'ostilità di Venere e sarà più facile rispondere al richiamo di Marte molto passionale. In amore, ancora oggi potete dire qualche bugia, se necessario, ma non perdetevi in piccole inutili bugie. Saturno fa scoprire subito.

Bilancia

Opposizione della Luna, opposizioni da parte delle persone vicine. Febbraio è caratterizzato anche dalla opposizione di Venere, che passa martedì in Ariete ed entra in conflitto con Marte, cominciate subito a fare esercizi di respirazione e calmate i nervi. Non è facile prevedere un mese ideale per i coniugi, ma è pur sempre valido l'aiuto di Giove e di Mercurio. Troverete le parole giuste per convincere in casa e, cosa più importante, nel lavoro e affari.

Scorpione

Svolte sicure! Le persone sole devono sfruttare al massimo il favore di Venere e Marte, che possono provocare amori nuovi e di incredibile intensità. Cambiamenti nelle collaborazioni, faticosi all'inizio ma fortunati in seguito. Esprimete tutto il malcontento, le proteste, ritrovate il guerriero che c'è in voi - non lasciatevi calpestare. Tra le nuove persone che in febbraio entrano nella vostra vita, chissà, forse si nasconde anche un grande amore. Cautela con il fisico.

Sagittario

Così, di colpo, la vita sentimentale torna in primo piano, auguri! Domenica vi accoglie con una stupenda Luna in Ariete, settore del vostro amore e della vostra fortuna, martedì sarà nello stesso punto anche Venere, pronta a combattere battaglie professionali al vostro fianco. Giorni di schiarite nelle finanze, in vista un nuovo successo professionale, ma vi raccomandiamo di difendere con più forza il ruolo che vi spetta nel vostro ambiente. Legge!

Capricorno

Mantenete in voi quella sensazione di benessere affettivo che è stato portato dalla bella Venere. È importante mantenere questa serenità anche quando diventerà un po' nemica in Ariete, segno che oggi vi punge con una aggressiva Luna. Nel mezzo dobbiamo inserire anche Marte, consigliamo prudenza nell'attività fisica e cautela nella salute. Sarà presto caotico l'ambiente lavorativo, cercate persone in sintonia con il vostro pensiero. Vita sociale affettuosa.

Acquario

Anche di domenica le vostre stelle creano profitti economici, non staccate il pensiero dal lavoro, professione, affari, studio. Le iniziative e le decisioni contano sul benestare di Giove, pianeta dei personaggi importanti che possono tornarvi utili, nonché di Mercurio, pianeta del lavoro. Il transito protegge tutti i viaggi, tutte le questioni scritte, e vi regala una bellissima grinta. Non avrete nessun problema nelle conquiste passionali, magari amori soltanto per un giorno.

Pesci

Rose rosse per voi. Venere, prima di uscire dal segno, vi regala ancora emozioni e propizia incontri veramente felici. L'atmosfera è di festa, improvvise e grandi conquiste per le persone sole, felici avvenimenti anche in famiglia. Certe prove a cui vi sottopone Saturno rendono ancora più forti i legami affettivi ma anche professionali. Siete indispensabili, richiesti nel lavoro, cercati e amati dagli amici. L'aumento degli impegni richiede una forma fisica perfetta. Vitamine e proteine.