Fedez, Ferragni e... Montini. Il video che fa indignare i social

31 gennaio 2025 a

Una telenovela dal sapore amaro quella degli ex Ferragnez, che va in onda sui social a colpi di rivelazioni, tradimenti veri e presunti, vecchi scheletri che dagli armadi finiscono in piazza. L'ultimo retroscena è quello legato a un video che è rispuntato su X e mostra Fedez giocare a basket su uno yacht con il padre di Angelica Montini, la donna con cui il rapper avrebbe avuto una lunga relazione parallela mentre, prima e dopo le nozze, stava con Chiara Ferragni.

A sconvolgere molti utenti che stanno rilanciando il filmato è la data a cui risalirebbe. Si tratterebbe infatti di un video del 2021, un anno dopo il matrimonio con Chiara Ferragni. Fedez e la moglie erano in vacanza in Sardegna a Porto Cervo, e hanno fatto visita al padre di Angelica, Marcello Montini. Non è chiaro se in quell'occasione Chiara abbia conosciuto Angelica.