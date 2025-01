Ferragni, la mamma di Fedez sbotta sui social: "Meglio se non parlo, fidati"

Alice Antico 30 gennaio 2025 a

Dopo il boom mediatico causato dalle forti dichiarazioni di Fabrizio Corona e, successivamente, le recenti accuse di Chiara Ferragni riguardo ai presunti tradimenti di Fedez, la madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi, non si é più trattenuta e ha deciso di intervenire. Questa è stata la conseguenza di commenti provocatori su Instagram, come: "La mammina non parla più?”, e così Annamaria ha replicato con fermezza: "Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo, fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi". La situazione attuale e reputazionale dei Ferragnez è davvero delicata, a causa delle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla storia che Fedez ha avuto per tutti questi anni alle spalle della ex moglie Chiara Ferragni; dichiarazioni seguite poi da un lungo sfogo social dell’influencer, a proposito dei presunti tradimenti del marito. Non ha stupito, quindi, che il rapper e la sua famiglia siano stati letteralmente travolti da una valanga di critiche online.

“Anni di tradimenti, voleva lasciarmi prima del matrimonio”. Ferragni a valanga contro Fedez

Sotto i post di Fedez, ci sono tantissimi commenti sarcastici del tipo: "La vera truffa non è stata il pandorogate ma sei stato tu" oppure "Come ti presenti a Sanremo?". Anche il profilo della madre Annamaria ha ricevuto attacchi e insinuazioni. Molti l’hanno accusata di essere complice: "Mi continuo a chiedere, tu sapevi tutto dall'inizio e hai contribuito a coprire tuo figlio con le sue scappatelle". Chiaramente, in un caos mediatico del genere, la soluzione migliore per Annamaria è quella del silenzio totale, così come sta facendo Fedez stesso, per il momento. Le parole di Annamaria sui social in risposta a quella provocazione, tuttavia, hanno fatto ben intendere che ci siano dettagli ancora non rivelati. E se anche Fedez decidesse di rompere il silenzio e fornire la propria versione dei fatti? Quel che è certo, in ogni caso, è che i Ferragnez continuano a occupare un posto importante nel mondo del gossip.