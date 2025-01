Senaldi a valanga sui giudici: "Per loro dovremmo accogliere tutti i bengalesi"

31 gennaio 2025 a

a

a

Rientreranno domani dall’Albania i 43 migranti per i quali la Corte d’appello di Roma ha sospeso i trattenimenti rinviando la decisione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europa.I giudici della Corte d’Appello non hanno convalidato, sospendendo la convalida, i trattenimenti dei migranti che, martedì scorso erano arrivati nel Cpr di Gjader in Albania, rimettendo gli atti alla Corte UE, in attesa della Sentenza sui Paesi sicuri, prevista per il prossimo 25 febbraio. Tra i cittadini portati nel centro albanese ci sono egiziani e cingalesi, che erano stati fermati venerdì scorso. Una decisione come quelle già adottate nelle altre convalide precedenti nonostante siamo in attesa della sentenza sui Paesi sicuri, prevista per il prossimo 25 febbraio.

Toghe rosse sconfitte al voto ma continuano a comandare

"Non avevo dubbi che sarebbero stati tutti ritenuti incompatibili con la norma", osserva Pietro Senaldi nel corso di 4 di sera, su Rete4. "Ora 43 migranti, prima 70... Ma è possibile che tutti siano perseguitati o abbiano ragioni legate al sesso o alla religione? Per me è una cosa ridicola"; afferma il condirettore di Libero in riferimento ad alcuni dei motivi per i quali può essere accolta una domanda di asilo. Molti dei migranti che torneranno in Italia domani sono bangladesi. "Allora diciamo che il Bangladesh non è sicuro: è un Paese con 173 milioni di abitanti... - ricorda Senaldi - Benissimo, secondo i giudici italiani 173 milioni di bengalesi dobbiamo ospitarli qui", attacca. "E poi qualcuno mi spieghi che differenza c'è per un bengalese ad attendere la propria sorte in un campo in Albania o nello stesso campo in una regione italiana", conclude.