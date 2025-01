Albania, i giudici ci rimandano tutti e 43 i migranti: toghe ancora contro il governo

31 gennaio 2025 a

a

a

Torneranno tutti in Italia i 43 migranti trattenuti nel centro di Gjader in Albania. Lo ha deciso nel tardo pomeriggio la Corte d’Appello di Roma. Uno schiaffo delle toghe al governo che riapre lo scontro dopo il caso Almasri. La Corte d’Appello di Roma - Sezione Persona, Famiglia, Minorenni e Protezione Internazionale -, sospende il giudizio di convalida dei trattenimenti dei 43 migranti portati, venerdì scorso, in Albania. La Corte, inoltre, rimette "gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi degli artt. 267 TFUE, 105 e ss. del Regolamento di procedura e 23 bis dello Statuto della Corte", si legge nelle 25 pagine di sentenza. I migranti, rimasti nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, provenienti da Bangladesh ed Egitto, avevano fatto domanda di asilo e le udienze di convalida sono terminate nel tardo pomeriggio. I giudici di fatto rimettono gli atti alla Corte UE, in attesa della Sentenza sui Paesi sicuri, attesa per il prossimo 25 febbraio.

Tra i cittadini portati nel centro albanese ci sono egiziani e cingalesi, che erano stati fermati venerdì scorso. Una decisione come quelle già adottate nelle altre convalide precedenti. Con la sospensione della decisione dei giudici, una volta scaduti i termini per la convalida, i migranti provenienti per lo più da Bangladesh ed Egitto, verranno riportati in Italia. Tutti e 43 rientreranno domani in Italia.