Musk, "stesso gesto" nelle foto di Obama e Harris: così Stroppa inchioda i Dem

21 gennaio 2025 a

a

a

Alla galassia della sinistra la vittoria di Donald Trump proprio non è andata giù tanto che, in risposta alla polemica scatenata da un gesto compiuto da Elon Musk durante le celebrazioni per l’insediamento alla Casa Bianca del nuovo presidente Usa, il rappresentante del proprietario di Tesla in Italia Andrea Stroppa ha suggerito "un po' di maalox (medicinale per dolore e bruciore di stomaco, ndr) da assumere come digestivo". Ma facciamo un passo indietro. A far discutere in rete è una mossa fatta dal capo di Space X: durante il suo intervento alla Capital One Arena di Washington, Musk ha portato la mano destra sul petto e poi ha teso il braccio a mezz’altezza. Molti utenti si sono scatenati, hanno gridato a un nuovo fascismo in salsa americana e parlato di saluto romano.

Where's the media outrage???? pic.twitter.com/gwgvCS3ob0 — Libs of TikTok (@libsoftiktok) January 20, 2025

In due messaggi su X, Stroppa ha negato che di questo si sia trattato. "Quel gesto, che alcuni hanno equivocato come un saluto nazista, è semplicemente Elon, che ha l’autismo, mentre esprime i suoi sentimenti dicendo: ’Voglio darvi il mio cuore', ed è esattamente quel che ha comunicato al microfono. A Elon non piacciono gli estremisti!", ha scritto. In un secondo messaggio, poi, il rappresentante di Musk in Italia ha pubblicato un collage di foto che mostrano l’ex presidente Barack Obama, l’ex segretaria di Stato Hillary Clinton e l’ex vicepresidente Kamala Harris col braccio teso. "Durante i discorsi dei generali o degli imperatori (adlocutio cohortium) nell’epoca della Roma antica, venivano compiuti diversi gesti per dare maggiore enfasi al discorso. Uno di questi era alzare il braccio, come si può vedere nelle foto", ha digitato.

Musk "ha fatto il saluto romano", la sinistra vede fascisti anche a Washington | VIDEO

Il gesto, ha continuato Stroppa, "poteva rappresentare un saluto, un commiato alle truppe o una richiesta di silenzio. Poi, chi vuole attribuirgli altri significati è libero di farlo, magari con un po' di maalox da assumere come digestivo". Elon Musk non ha evitato di commentare il polverone che è stato alzato sul web e ha risposto tramite un messaggio su X al grande scalpore mediatico suscitato ieri da una videoclip dell’evento. "Francamente, dovrebbero ricorrere a trucchi migliori. L’attacco del ’tutti sono Hitler’ ormai ha stancato", ha scritto il miliardario, rilanciando poi un suo vecchio messaggio in cui ricordava di aver sostenuto in passato sia il partito repubblicano che quello democratico, e in cui lamentava gli "attacchi strumentali" di quanti tentavano di presentarlo come un estremista.