Amici, Daniele commuove il pubblico: "Io vittima di bullismo"

Nella puntata di Amici di oggi domenica 19 gennaio, un’esibizione in particolare ha toccato profondamente il pubblico presente in studio: quella di Daniele. Il ballerino ha condiviso un momento difficile della sua vita, quando fu vittima di bullismo da piccolo e ha raccontato, tramite una coreografia, di come la danza sia stata per lui una salvezza.

Tutto è partito perché la professoressa Deborah Lettieri ha assegnato a Daniele un compito per conoscerlo meglio: quello creare una coreografia che raccontasse la sua storia personale. Lavorando sul compito, assieme alla sua insegnante Alessandra Celentano, Daniele ha confessato di aver subito bullismo. "Per un periodo abbastanza lungo, da quando ho iniziato a ballare. Urla, spintoni, mi rubavano gli oggetti fuori scuola. Mi sono sempre chiesto se fosse colpa mia; oggi cerco di metterci il più possibile di me in quello che faccio”, ha detto il ballerino tra le lacrime. "Attraversare quel dolore può aiutarti tanto”, gli ha risposto la Celentano, incitandolo nel dare il massimo per questo compito.

La commozione è stata palpabile in studio sia durante che prima dell'esibizione, quando Maria ha mandato in onda il filmato del racconto di Daniele in sala prove con la professoressa Celentano. La sua esibizione ha commosso tutti in studio, inclusi i suoi compagni e la stessa Deborah Lettieri che gli aveva assegnato il compito. "Come ti senti?”, gli ha chiesto la Lettieri. "Leggero", ha risposto Daniele. "Sei stato bravissimo. Fai in modo che non sia un episodio isolato", ha aggiunto la professoressa.

Dopo l’esibizione, tra la commozione generale in studio, Daniele ha preso parola: "Di solito parlo poco, zero. Volevo ringraziare Deborah”, ha esordito. “All'inizio avevo paura ad affrontare questa cosa e a tirarla fuori. Non l'avevo mai fatto, scappavo; invece grazie alla danza ci sono riuscito. Se non ci fosse stata, sarebbe durato ancora” ha continuato, per poi concludere: “So di non essere l'unico Spero di essere riuscito a mandare un messaggio."