Amici 24, alta tensione Celentano-Garrison: la frase che fa calare il gelo

Alice Antico 12 gennaio 2025

La puntata di oggi di “Amici” si è aperta con la presentazione degli inediti dei cantanti e la consueta gara di ballo tra gli allievi. Il giudice del ballo di oggi è stato Garrison, di casa nella scuola di Maria, che ha dovuto giudicare le performance dei ragazzi. Come sempre, tra lui e la maestra Alessandra Celentano si è acceso un vivace scambio di opinioni, soprattutto dopo l’esibizione di Alessia, allieva della Celentano e danzatrice di latino americano. Alessia si è esibita con Sebastian in un passo a due che si è discostato molto dal suo stile latino.

Tuttavia, Garrison non sembrava convinto dell’esibizione. “Ti ho vista un po’ indietro,” ha detto il giudice ad Alessia, “forse ballare con lui ti ha intimidita.” A quel punto l’ allieva ha risposto: “Non mi sono sentita intimidita, ho avvertito una connessione con lui.” La Celentano, infastidita, non ha perso tempo per difendere la sua allieva: “Garrison, senza contare che Alessia ha esplorato nuove movenze, dovrebbe essere apprezzato il suo tentativo di uscire dal suo stile consueto”, ha esordito.

La tensione in studio è aumentata quando Maria De Filippi è intervenuta: “Cosa ci racconta la vostra storia in questo programma?”. “Che ci siamo sempre scontrati, ma alla fine ci siamo sempre chiariti”, ha risposto Celentano. Al contrario, Garrison ha detto: “Che era una mia allieva (riferendosi alla Celentano) e l’ho portata io qui.” Dopo questa frecciatina, la maestra di danza ha ribattuto prontamente: “Ma è un classico, è l’eccezione che conferma la regola.” L’aria in studio si è fatta tesa, per questo Maria ha passato la parola all’allieva, invitandola a essere sincera nell’esprimere quello che pensava. “Non è che mi sia sentita offesa,” ha detto Alessia. “Era una prova con Seba; noi latinisti abbiamo sempre lo stesso partner, quindi ho chiesto io alla maestra di cambiare”, ha detto. La conversazione è terminata con una nota leggera quando Alessia ha sdrammatizzato le critiche dicendo a Garrison: “Prenderò questa come un’opportunità per chiedere di ballare di nuovo con Sebastian”.