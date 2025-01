Amici , Senza Cri e TrigNO assenti dalla puntata. Cosa succede

Alice Antico 19 gennaio 2025 a

Nella puntata di oggi di “Amici”, tante le sorprese e le emozioni in studio. Primo ad emergere sui social, tramite tweet su X, l’interrogativo circa l’assenza di due allievi: Senza Cri e TrigNo.

Senza Cri è ancora malata e non ha potuto partecipare alla puntata odierna perché “ha la febbre", come dichiarato da Lorella Cuccarini e Maria De Filippi prima dell'esibizione di Antonia. Uno stato influenzale che persiste da due settimane e che, purtroppo, ha impedito alla cantante di essere presente per il secondo pomeridiano consecutivo del talent. Oltre a questo, Senza Cri non ha potuto far ascoltare il suo nuovo inedito.. Per quanto riguarda TrigNO, invece, non c’è stata alcuna menzione del suo nome nell'episodio di oggi, ma la sua assenza è dovuta a un provvedimento disciplinare. Durante la settimana, infatti, TrigNO è stato sanzionato da Anna Pettinelli per la sua, ripetuta, cattiva condotta. Dopo che Alessandra Celentano lo aveva giá rimproverato riguardante l'uso del cellulare, l’allievo ha reagito in modo eccessivo, costringendo la sua insegnante a intervenire. Di conseguenza, la maglia del cantante è stata sospesa e le lezioni per lui sono state interrotte. "Per questa puntata non parteciperai”, gli aveva detto Pettinelli durante la settimana. “Dopo la puntata ragioneremo insieme e ti prego di fare tesoro di questa esperienza, di questa settimana di pausa, soprattutto per prepararti," ha continuato l’insegnante.