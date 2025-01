Treni, sceneggiata di Bonelli: "Esposto contro Salvini". La Lega: "Pensi a Salis e ai Soumahoro"

Sullo stesso argomento: Salvini è il bersaglio perfetto. Ma dovrebbero fargli un monumento

Qualcosa non torna nella serie di guasti che si è verificata negli ultimi tempi sulla rete ferroviaria, tanto che Fs ha annunciato un articolato esposto. "Alla luce dell’ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette" il Gruppo Fs annuncia di avere "preparato un esposto denuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti", si legge in una nota. La società sottolinea come "in particolare, gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo".

"Incidenti sospetti". Guasti alla rete, Ferrovia deposita la denuncia

Insomma, i disagi alla circolazione ferroviaria che hanno armato l'opposizione contro il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, potrebbero non essere dovuti a semplici problemi tecnici. "Dopo lo sciopero-flop di venerdì scorso, i guasti sulla rete ferroviaria sono stati puntuali e nelle fasce orarie più problematiche - commentano i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo - Bene l’iniziativa del gruppo Fs che si è rivolto alle autorità per verificare che tutto sia stato casuale. Dalla sinistra del malgoverno e del No a tutte le opere, anche ferroviarie, consueto e indegno sciacallaggio".

Attaccati al TRENO. Sinistra disperata, furia contro Salvini per i guasti

E qui arriva la mossa che non ti aspetti, il contro-esposto del verde Angelo Bonelli, che incredibilmente vuole denunciare la "latitanza" di Salvini. "Alle ore 11.55 il gruppo Fs annuncia un esposto all’autorità giudiziaria sui guasti ritenuti anomali. Con incredibile tempestività, nemmeno il tempo di leggere, e alle 12.06 una nota congiunta dei capigruppo della Lega di Camera e Senato plaudono all’iniziativa del gruppo Fs facendo anche pesanti allusioni. La Lega era già a conoscenza dell’iniziativa del gruppo Fs?", attacca il deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde. "Il forte sospetto è che si presenti un esposto per spostare l’attenzione dalle inadempienze e dal disastro in cui si trova la nostra rete ferroviaria. Ma la domanda è: dove è finito il ministro Matteo Salvini, considerato che non si presenta in parlamento a spiegare quanto sta accadendo dopo che ha prosciugato il fondo nazionale sul trasporto rapido di massa per finanziare con 14 mld di euro il ponte sullo stretto di Messina? Siamo noi ad annunciare un esposto per denunciare la latitanza di Matteo Salvini", è il singolare annuncio del sodale di Nicola Fratoianni in Avs. Uscita che provoca la reazione tranchant del leghista Andrea Dara, componente della commissione Trasporti: "Bonelli pensi alla famiglia di Soumahoro o agli alloggi abusivi di Ilaria Salis e si vergogni".