Guasti alle Ferrovie, l'affondo di Minzolini: "Se è vero è molto pesante"

I guasti a ripetizione che si stanno verificando sulla rete ferroviaria nazionale hanno insospettito i vertici di Ferrovie dello Stato. Per questo l'azienda ha appena depositato una denuncia esposto alla Digos sull'ipotesi dolosa di eventuali azioni di boicottaggio mirate a creare problemi alla circolazione nazionale. Se ne parla con Augusto Minzolini durante la puntata di Tagadà del 15 gennaio.

"Se fosse vero sarebbe gravissimo - dichiara Augusto Minzolini - Se lo fa proprio l'azienda qualcosa ci dev'essere perché sono andati a vedere via via sulle singole questioni. La responsabilità e la croce non puoi darla a Salvini. Semmai Salvini sbaglia a parlare d'altro. Con il Pnrr, Ferrovie dello Stato è l'azienda che investe di più e si possono essere creati problemi e difficoltà. Non mi sembra giusto fare una polemica con l'opposizione perché fa il suo mestiere. Se è vera la denuncia fatta dall'azienda, la questione diventa un po' più pesante. Non è un passo indifferente ma sarà l'autorità giudiziaria a verificare".