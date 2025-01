Musk, Calenda inciampa su X: "Fake news". Parenzo lo incastra: "C'è anche lei"

13 gennaio 2025 a

C'è stato un tempo in cui per la sinistra Elon Musk, più che il diavolo, era l'acqua santa. Strano pensarlo, soprattutto alla luce delle cronache degli ultimi giorni. Eppure il patron di Tesla, ora bersagliato dalle opposizioni poiché sostenitore di Donald Trump e vicino alla politica della destra, in passato è stato osannato ed era un esempio da citare. Ma di questo un'ampia fetta delle opposizioni sembra essersene dimenticato. Carlo Calenda, ospite a L'aria che tira, il talk-show mattutino di politica e di attualità, è andato all'attacco del magnate e di X, il social di sua proprietà.

"Elon Musk è uno che sta diffondendo fake news perché ha X, un canale suo, in cui può fare quello che vuole", ha scandito dallo studio del programma. Peccato che David Parenzo, attento, ha subito fatto notare una contraddizione al leader di Azione: "Anche lei è su X, giusto?", ha chiesto. Calenda non ha potuto fare altro che confermare: "Siamo tutti su X, ma quando lei apre X, che succede?", ha domandato.

Ecco quindi il tentativo di fornire una risposta: "Vedo 'Musk eroe', 'Difensore della libertà', 'Dio'...C'è una manipolazione e una diffusione di fake news fatte per rovesciare l'Europa mandando al governo estremisti di destra. Tutto questo ci lascia indifferenti perché ormai siamo abituati a questo cabaret", ha continuato il leader di Azione. E ancora: "È sdoganato tutto, la politica è ridotto a intrattenimento", ha aggiunto.