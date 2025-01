Starlink, Caracciolo rovina i piani di Gruber: "Treno a vapore e Frecciarossa"

11 gennaio 2025 a

Dopo la bufera scatenata dall'indiscrezione di Bloomberg, che parlava di discussioni avanzate con Space X di Elon Musk per fornire servizi di telecomunicazione sicuri all'Italia con un contratto quinquennale da 1,5 miliardi, Palazzo Chigi è intervenuto per smentire la firma di un contratto e ha confermato solamente dei "normali approfondimenti" con le società che si occupano di questi dossier. Le opposizioni sono andate all'attacco di Giorgia Meloni e hanno sollevato un polverone. A "Otto e mezzo", il talk-show di La7 di politica e di attualità, se ne è discusso ancora. "Davvero non c'è alternativa a Starlink?", ha domandato Lilli Gruber nel corso della puntata di ieri, venerdì 10 gennaio. Il primo a prendere la parola è stato Franco Bernabè.

"Il sistema che viene utilizzato per il sistema delle comunicazioni satellitari sicure oggi in utilizzo da parte dei militari può essere accecato. Il problema vero è che l'Europa ci ha messo dieci anni per decidere il progetto Iris e che dopo dieci anni siamo ancora qui e nessuno sa quando verrà realizzato", ha fatto notare l'ex ad di Eni e Telecom riferendosi al concorrente in fase di sviluppo dall’Unione Europea della costellazione di satelliti di Space X. In Europa "ognuno sta andando per conto suo ed è una pessima notizia", ha scandito.

Il sistema Starlink, invece, "non è accecabile", ha spiegato Bernabè. A quel punto ha preso la parola Lucio Caracciolo. "È come se noi avessimo un progetto di treno a vapore quando abbiamo il Frecciarossa. Sono soldi buttati", ha dichiarato l'esperto di geopolitica rivolgendosi direttamente alla giornalista. "Il problema dell'accecamento dei satelliti di vecchia generazione è un problema gravissimo. Cina e Russia stanno sparando i satelliti per provare a disarticolare le difese satellitari che ci sono. La costellazione di Starlink non è accecabile", ha aggiunto l'ex ad di Eni e Telecom.