Musk, cortocircuito a sinistra. Giannini: "Boicottarlo". Ma lo scrive su X...

Dopo l'addio alla chat "antifascista" che aveva creato lui stesso e l'implosione della sua brigata, Massimo Giannini ha firmato una rubrica interamente dedicata a Elon Musk, una delle figure che più fanno impazzire la sinistra. Il giornalista, ex direttore della Stampa, ha stilato per Il Venerdì di Repubblica un elenco di buoni propositi per il 2025 e tra gli obiettivi del nuovo anno ha inserito anche l'intento di "boicottare” il capo di Tesla e Space X. Nulla di strano se si considera che ormai da mesi la sinistra si è messa sulle barricate e ha puntato il dito contro l'imprenditore sudafricano, reo di sostenere Donald Trump e di condividere le linee sposate dai partiti di destra.

La contraddizione emerge con evidenza, però, dal momento in cui si considera che il giornalista ha invitato tutti ad abbandonare X proprio su X. Si tratta dell'ennesimo cortocircuito della sinistra e dei suoi sostenitori. L'editorialista di Repubblica ha inserito tra i buoni propositi del suo articolo quello di “cominciare a detestare Trump, che tra dieci giorni si insedia alla Casa Bianca”, di “trattenere il respiro prima che parli Meloni” o ancora di “non ridere guardando le foto di Vannacci in costumino che fa il bagno di Capodanno”.