Mario Giordano scatenato: "Cosa aspettiamo a svegliarci?", il segnale inquietante

09 gennaio 2025 a

a

a

Abbiamo il pericolo è dentro casa: "Cosa aspettiamo a svegliarci?". Mario Giordano dopo le inchieste di Monfalcone e Bologna nel corso di Fuori dal coro, su Rete4, denuncia la crescente radicalizzazione di parte della popolazione musulmana in Italia. "Tutti quelli che non si saranno convertiti verranno uccisi, imporremo la Sharia in Italia... Lo dicevano a Monfalcone, in Italia", tuona il conduttore.

Il Pd coccola il voto islamico: il comizio con i bengalesi è un caso

"Ma cosa aspettiamo a svegliarci, quante volte vi abbiamo raccontato che Monfalcone, la città con la più alta percentuale di stranieri in Italia, anticipa quello che succede?", commenta Giordano. Insomma, "il rischio terrorismo è reale ed è in mezzo a noi, non servono a svegliarci neanche le immagini che ci arrivano da New Orleans", afferma Giordano sulla strage di Capodanno negli Usa. Segnali gravi, ma "tutti a minimizzare... A New Orleans l'auto andava da sola? Non c'era la bandiera dell'Isis sull'auto che andava sulla folla? Che cosa aspettiamo a svegliarci?", si chiede Girodano.