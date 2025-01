Monfalcone, il candidato Pd a caccia dei voti islamici: il video con i bengalesi è un caso

07 gennaio 2025 a

Il Pd va a caccia del voto islamico a Monfalcone, il Comune del Friuli-Venezia Giulia amministrato dalla leghista Anna Maria Cisint e che tra qualche mese aprirà le urne per l'elezione del sindaco. Fa discutere il video dell'incontro tra il candidato del centrosinistra per le prossime amministrative, Diego Moretti, con una delegazione della comunità bengalese che si è tenuto lo scorso 4 gennaio. A sollevare il caso è il blog Ilperbenista.eu che ricorda come l'evento - trasmesso sui social da Bangla Page - era stato pubblicizzato con video e scritte nelle due lingue, italiano e bangladese, sulla pagina Facebook di Moretti.

L'aspirante sindaco chiede alla platea di confermare un consigliere, esponente della comunità bengalese, col voto di aprile: "Mi rivolgo a tanti di voi che già avete la cittadinanza italiana e che in aprile potreste votare. Sani è stato un bravo consigliere comunale e guida una grande rappresentanza bengalese, mai stata così numerosa; quando vi troverete la scheda con sani candidato dovrete scrivere Sani, vicino al simbolo del Pd".

Ma oltre alle parole del dem, sono diversi gli aspetti che balzano all'occhio nel video del comizio elettorale. Innanzitutto, la maggior parte dei bengalesi che interviene non parla italiano, alla faccia dell'integrazione e della comprensione, anche dello stesso Moretti... In secondo luogo si fa notare l'assenza anche di una sola donna nella sala. Ma il patriarcato non era un male italiano? Il terzo aspetto sono i commenti che si leggono in calce al video: "Avanti tutta noi siamo con il PD, vinceremo insha Allah..", uno dei più immediati e che meglio rendono l'idea.