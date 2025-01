Cecilia Sala, lo scivolone social di Elly Schlein: cosa spunta sul post del Pd

Rita Cavallaro 08 gennaio 2025 a

Lo scivolone di Elly Schlein su Cecilia Sala. La segretaria del Pd ha condiviso su Instagram un'immagine della giornalista liberata dal governo di Giorgia Meloni dopo 20 giorni di detenzione in Iran. Una foto della cronista del Foglio con la scritta "Cecilia Sala è libera". Nulla di strano, se non fosse che sul manifesto campeggia il logo del Pd, come a voler sottintendere che il Nazareno abbia avuto un ruolo chiave nelle interlocuzioni diplomatiche che hanno portato il premier Meloni a incassare il clamoroso risultato.

Insomma, la segretaria del Pd ci prova a mistificare la realtà, sebbene il commento alla foto (che purtroppo non tutti leggono) renda l'onore delle armi all'esecutivo a guida Fratelli d'Italia. "La notizia che stavamo aspettando, che speravamo di ricevere il prima possibile. La liberazione di Cecilia Sala è un sollievo, e saperla presto in Italia ci riempie di gioia", si legge nel post su Instagram, in cui la Schlein esprime il suo "ringraziamento al governo, al corpo diplomatico, ai servizi e a chi ha lavorato incessantemente in questi 20 giorni di apprensione e angoscia per questo risultato".