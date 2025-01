Cecilia Sala è libera. Meloni, Tajani, Crosetto, Renzi e Schlein: le reazioni

08 gennaio 2025 a

Cecilia Sala è libera. La giornalista italiana, arrestata a Teheran lo scorso 19 dicembre, atterrerà in Italia alle 15.30, con il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli, che è andato personalmente in Iran per prenderla e portarla a casa su un volo di Stato. Queste le reazioni della politica sulla notizia più bella del 2025:

GIORGIA MELONI - “È in volo l'aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”.

MATTEO SALVINI - "Cecilia Sala liberata, è in viaggio per l’Italia, bentornata!”.

ANTONIO TAJANI - “Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa! Ci siamo impegnati tantissimo, siamo stati in silenzio, a volte prendendoci anche qualche critica, ma abbiamo sempre lavorato sotto traccia proprio per cercare di ottenere il risultato. Così si ottengono, senza parlare troppo si ottengono i risultati positivi, e ci siamo riusciti”.

GUIDO CROSETTO - “Cecilia Sala sta tornando. Immenso lavoro di Giorgia Meloni in primis e di tutta la squadra dell’Italia: Tajani, Mantovano, Palazzo Chigi, la Farnesina, i nostri servizi di sicurezza e chiunque potesse essere di aiuto. Bentornata a casa”.

IGNAZIO LA RUSSA - “Esprimo profonda e commossa gratitudine al governo e alla nostra diplomazia per l’impegno straordinario che ha permesso di ottenere, in tempi rapidissimi, un risultato davvero eccezionale. A Cecilia Sala e alla sua famiglia giunga il mio abbraccio e quello del Senato della Repubblica".

LORENZO FONTANA - "Accogliamo con gioia e sollievo la notizia del ritorno a casa di Cecilia Sala. Esprimo un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla sua liberazione: dalle autorità italiane, impegnate con determinazione, al personale diplomatico e a quanti hanno collaborato per giungere a questo risultato. A Cecilia Sala va il nostro abbraccio, con l’augurio che possa presto ritrovare serenità accanto ai suoi cari".

ELLY SCHLEIN - “La notizia che stavamo aspettando, che speravamo di ricevere il prima possibile. La liberazione di Cecilia Sala è un sollievo, e saperla presto in Italia ci riempie di gioia. Un ringraziamento al governo, al corpo diplomatico, ai servizi e a chi ha lavorato incessantemente in questi 20 giorni di apprensione e angoscia per questo risultato. Ti aspettiamo, Cecilia!”.

MATTEO RENZI - “Il rientro a casa di Cecilia Sala è la notizia più bella. Grazie al Governo, ai servizi, alla famiglia. Siamo commossi e felici: oggi festeggia tutto il Paese senza distinzioni e polemiche. Evviva”.

CARLO CALENDA - “La notizia del rilascio di Cecilia Sala è un enorme sollievo per tutti. Ed è doveroso riconoscere al Governo il merito per l’ottimo lavoro svolto in questo difficile caso”.

MICHAELA BIANCOFIORE - “Mentre le opposizioni parlano e polemizzano a sproposito con il governo e con il nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni risponde ancora una volta con i fatti: Cecilia Sala è stata liberata con una rapidità impensabile ed è in volo per l’Italia. E’ un suo nuovo grandissimo risultato che ci riempie il cuore di gioia: ‘Meloni “über alles”, sopra tutto e tutti, viene da dire in risposta a quanti provano a denigrarla anche quando, come in questa circostanza, bisognerebbe essere e mostrarsi tutti, maggioranza e opposizione, uniti. Ma tant’è a contare è solo la realtà delle cose che è molto ma molto più forte delle strumentalizzazioni e delle invidie. Grazie alla nostra Intelligence, che ha operato con professionalità, alla Farnesina, alla nostra ambasciata a Teheran ma grazie, ripeto, a Giorgia Meloni le cui motivazioni della proficua e opportuna corsa in Florida dal presidente eletto Trump per poche ore, risultatano ora ancora più evidenti a tutti gli italiani".

LUCA CIRIANI - “Cecilia Sala sta tornando a casa. E’ la bellissima notizia che tutti aspettavamo. Uno straordinario risultato frutto del lavoro incessante e determinato del nostro Presidente Giorgia Meloni, del governo, della diplomazia e dell’intelligence. Grazie a quanti si sono impegnati per questo e grazie a Cecilia per aver resistito con coraggio. Oggi siamo felici, per Cecilia, per la sua famiglia e per l’Italia intera".

GIUSEPPE CONTE - "Una bella notizia dopo giorni di tensioni. Cecilia Sala torna finalmente a casa e potrà riabbracciare i suoi familiari. Un plauso a tutta la nostra filiera: dal Governo, alla diplomazia, ai servizi che hanno reso possibile questo risultato".

MAURIZIO LUPI - “Il rientro di Cecilia Sala in Italia è una bellissima notizia ed è il risultato di un grande lavoro diplomatico di Giorgia Meloni. Il governo ha saputo risolvere positivamente ed in tempi rapidi una situazione che rischiava di complicarsi anche a causa delle grandi tensioni internazionali di questo periodo. E’ un riconoscimento importante anche per l’Italia, per il ruolo sempre più centrale che occupa nello scacchiere geopolitico”.

ANDREA MARCUCCI - “La notizia che aspettavamo. Complimenti al governo di Giorgia Meloni che si è mosso molto bene. Ben tornata Cecilia Sala”.