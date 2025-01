Pippo Baudo "ricoverato" ma è una fake news. La reazione del conduttore...

07 gennaio 2025 a

Il nome di Pippo Baudo è oggi balzato agli onori di cronaca per un presunto incidente domestico pre-natalizio e il conseguente ricovero. Siti e pagine social, infatti, hanno riportato di una caduta del conduttore in camera da letto e di una spalla fratturata. I fan si sono presto preoccupati tanto che, in rete, hanno iniziato a scrivere messaggi di affetto e di supporto. A fare chiarezza, però, ci ha pensato l'88enne stesso: "Io sto bene, non ho niente. False notizie ma portano bene": così, raggiunto telefonicamente dall’Italpress, ha smentito le voci e rassicurato tutti. Non è la prima volta che Pippo Baudo finisce nella macchina delle fake news. A maggio, per esempio, il conduttore era già stato costretto a prendere la parola in merito alle sue condizioni di salute. "Sto benissimo", aveva detto all'Ansa per smentire ciò che era stato fatto sapere sul suo conto.