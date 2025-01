Affari Tuoi, il Dottore allo scoperto: spunta in diretta con Stefano De Martino

Francesco Fredella 07 gennaio 2025 a

Il dottore è un personaggio, ormai, famosissimo. È il personaggio chiave di "Affari tuoi", il programma di Rai1 condotto da Stefano De Martino. Nella puntata speciale, quella dell'Epifania, De Martino ha incassato l'ennesima, grande, successo televisivo. E il dottore si. “Da quanti anni Caterina… Siamo impegnati con le prove oggi. Se qualche volta mi metto la mano sul cuore prima di fare offerte? Adesso è meglio che torno a provare”, dice il dottore. De Martino sorride. Ma chi è il dottore di Affari tuoi? Ora, oltre alla voce, c'è anche un volto.

Il Dottore di Affari Tuoi e i retroscena sul suo ruolo. “Se sono il cattivo del programma? Direi che sono l’antagonista, è il mio ruolo. Ma non direi cattivo – dichiara Pasquale Romano (importante autore tv, che da anni ormai accompagna i pacchisti nel loro percorso nel programma di Raiuno) a FanPage – Perché la mia strategia non è far perdere o vincere il concorrente, ma portarlo a un finale significativo". E poi continua. "Nel corso della partita, io so il contenuto del pacco del concorrente, ma ragiono come se non lo sapessi. Altrimenti il mio gioco sarebbe “sgamato”: se offro poco, il pacchista ha poco, se offro tanto, il pacchista ha tanto. Ragiono sempre indipendentemente dal contenuto del pacco, perché non è tanto quello che hai che fa la vittoria, ma quello che succede durante la partita (...)".

Il programma condotto da De Martino continua a crescere. Lui, uomo dalle mille risorse, sta traghettando lo share sempre più in alto. C'è chi giura che tra pochi anni sarà alla conduzione del Festival di Sanremo, ipotesi realizzabile e possibile.