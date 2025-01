Ultimo inarrivabile, il tour 2025 è completamente sold out: "Torno a casa"

07 gennaio 2025 a

Ultimo, il cantautore dei record e il neo-papà volato negli Usa per accogliere il suo Enea, sta per tornare in Italia e non fa che inanellare successi. Anche a distanza. "Con 7 mesi di anticipo, l’intero tour Stadi 2025 fa il tutto esaurito. Non era mai successo nella mia carriera". Sui social l'euforia dell'artista è tangibile. Pubblicando scatti "rubati" ai live passati e un selfie che lo ritrae sorridente, il 28enne romano festeggia l’en plein delle 9 date che dal 29 giugno 2025 animeranno i principali stadi italiani. I ringraziamenti sono rivolti soprattutto ai fan, che da sempre partecipano alla corsa ai biglietti per accaparrarsi un posto ed essere presenti. E non manca una sorpresa.

"Voglio ricambiare dicendovi che sto lavorando al mio primo disco live completo del tour scorso, con tutta la scaletta del 2024. Voglio farlo uscire quest’anno, prima di questo nuovo tour. Giusto per farci salire un po’ di più la febbre per i concerti", annuncia l'artista, che poi passa a comunicare che presto tornerà in Italia. "Mi mancate tutti. Sto finalmente per tornare a casa, in Italia. Non vedo l’ora di rincontrarvi a Roma, per strada, al bar, al parchetto, dovunque e dirvi a mio modo, anche nel mio essere a volte schivo, sempre e solo una cosa: grazie per esserci", scrive.