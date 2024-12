Domenica In, l'oroscopo 2025 di Paolo Fox: i segni fortunati e le previsioni

29 dicembre 2024 a

L'anno è agli sgoccioli e nella puntata del 29 dicembre di Domenica In si parla di stelle. Protagonista l'Oroscopo 2025 di Paolo Fox con il noto astrologo che, ospite di Mara Venier su Rai1, ha snocciolato le previsioni per l'anno che verrà. Ma quali sono i segni che hanno fatto più incetta di "stelline", l'indice di fortuna usato dall'astrologo? L’Acquario è quello che na ha collezionate di più, ben 15. Con 14 seguono Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Scorpione. Ecco una sintesi delle previsioni segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox 2025 nel corso della puntata di oggi di Domenica In.

Ariete

Un anno positivo, soprattutto nei primi mesi. Tra marzo e maggio ci saranno opportunità per nuove conoscenze, amore e famiglia. Giugno sarà cruciale, mentre da agosto servirà maggiore attenzione su lavoro e sentimenti.

Toro

In continuità con i cambiamenti iniziati nel 2024, il Toro vivrà un 2025 di grande forza, con un giugno favorevole grazie a Venere nel segno. La seconda metà dell'anno sarà particolarmente importante.

Gemelli

Dopo un periodo di stasi, il 2025 porterà grande fortuna, con un punto di svolta in estate, specialmente a giugno. Agosto e settembre saranno ricchi di occasioni, con leggerezza e divertimento in primo piano.

Cancro

Riprendete centralità e sicurezza. Aprile sarà un mese ideale per l’amore, mentre Giove porterà una svolta lavorativa nella seconda metà dell’anno. Ottobre sarà un mese chiave.

Leone

Un anno di crescita e costruzione. Grandi novità tra febbraio e aprile, mentre l’estate porterà opportunità e cambiamenti positivi. Settembre sarà segnato da Venere nel segno.

Vergine

L’anno inizia con dubbi e tensioni, ma da giugno in poi, grazie a Giove e Saturno, arriveranno chiarezza e successo. L’autunno sarà un periodo di grande realizzazione.

Bilancia

Protetti sul lavoro fino al 2025, potreste affrontare tensioni sentimentali tra gennaio e aprile. Luglio sarà favorevole, ma nella seconda metà dell’anno sarà importante prendere decisioni concrete per evitare incertezze.

Scorpione

Un 2025 privo di ostacoli, con successi lavorativi e sentimentali già da gennaio e febbraio. Agosto sarà cruciale per l’amore, mentre la seconda parte dell’anno segnerà un rinnovamento psicologico.

Sagittario

L’inizio dell’anno favorirà riflessioni, mentre la primavera porterà soddisfazioni in amore. L’estate segnerà un momento di svolta, con un picco in agosto, e l’anno si concluderà positivamente.

Capricorno

Un anno per aprire il cuore. L’amore sarà protagonista nella seconda metà dell’anno. Le coppie in crisi potranno recuperare durante l’estate, dopo una primavera emotivamente instabile.

Acquario

Con Giove in transito favorevole, maggio sarà il mese di maggior successo. Il 2025 sarà ricco di idee innovative e conquiste personali, con una primavera promettente anche in amore.

Pesci

Il 2025 è un anno di risoluzione. I primi mesi saranno dedicati alla pianificazione, mentre da giugno si concretizzeranno i progetti. Agosto, grazie a Venere, sarà fondamentale per l’amore e la stabilità sentimentale.