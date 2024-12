Migranti, il solito refrain anti-governo di Landini: "Campagna elettorale"

23 dicembre 2024 a

Sui centri per i migranti in Albania il governo va avanti. È quanto si ribadisce in una nota di Palazzo Chigi al termine del vertice sull’attuazione del Protocollo tra Italia e Albania presieduto da Giorgia Meloni. L'intento della maggioranza è di "continuare a lavorare, insieme ai partner Ue e in linea con le Conclusioni del Consiglio Europeo dello scorso 19 dicembre, sulle cosiddette 'soluzioni innovative' al fenomeno migratorio". È stato questo il tema lanciato sul tavolo del dibattito a In Onda, il talk-show condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, e sfruttato da Maurizio Landini per dare voce al solito refrain anti-governo. "Io credo che si continui su questo tema a fare campagna elettorale, a fare propaganda", ha sentenziato in apertura di puntata.

Il segretario della Cgil ha continuato: "Sono di più i giovani italiani che continuano ad andarsene via dal nostro Paese, perché qui sono precari e non riescono a realizzarsi, dei cosiddetti migranti che vengono nel nostro Paese. E di questo tutti evitano di discutere". Il secondo punto (o argomento che ha attirato l'ennesimo attacco alla maggioranza), secondo Landini, è l’emergenza demografica. "Noi siamo in una situazione di calo degli abitanti del nostro Paese. Le imprese non trovano personale. Anziché affrontare seriamente questo problema, si continua a fare campagna elettorale", ha aggiunto.