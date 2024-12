Maurizio Landini, la firma sui contratti da 5 euro: figuracce clamorose in tv

11 dicembre 2024 a

Da una parte la "rivolta sociale" contro il governo, dall'altra i contratti a meno di 9 euro l'ora firmati con l'avallo del sindacato. A puntare il dito sulla doppia morale che caratterizza l'attività della Cgil è Francesco Storace che in un articolo per Libero mette in fila le ultime "figuracce" di Maurizio Landini in tv. "Sulla «rivolta sociale», il leader della Cgil si è dovuto arrampicare sugli specchi a Tg2 Post condotto da Manuela Moreno, la sera dello sciopero generale", si legge nel pezzo he ricorda la risposta del sindacalista alla domanda se non stesse gettando benzina sul fuoco "Io ci sto molto attento e sono convinto di aver usato (con rivolta) la parola esatta. Siamo di fronte ad un passaggio, siamo nel pieno di una crisi democratica. Quando metà dei cittadini non va più a votare, vuol dire che non si sente rappresentato da nessuno. Siamo nella situazione in cui le persone non arrivano alla fine del mese, perché sono povere lavorando". Una risposta, fa notare Storace, "che con la domanda c’entrava come i cavoli a merenda".

A Restart, Annalisa Bruchi ha chiesto a Landini: "Come mai avete firmato contratti a cinque euro l’ora alla categoria dei vigilantes, la sicurezza privata?". "La fuga di Landini è stata spettacolare. «Abbiamo già aperto un’altra trattativa... ». Ma alla Bruchi non basta: «Ma li avete firmati o non li avete firmati ‘sti contratti?, un sindacato che firma a cinque euro l’ora non si può sentire», afferma sconsolata la conduttrice... E lui: «Accordi a cinque-sei euro sono incostituzionali», con un candore che sembravano firmati da altri e non dalla Cgil. «Quindi scenderete in piazza?», incalza la Bruchi. E Landini, facendo saltare i telecomandi dalle mani di chi guardava il programma: «No, andremo nei tribunali... ». È la promessa di farsi causa da soli in pratica", è la stoccata di Storace. Insomma, da una parte la rivolta aizzata da parole incendiarie, dall'altra contratti da 5 euro con il benestare del sindacato.