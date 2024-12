Amici 24, Luk3 non c'è. Scatta l'allarme dei fan

Alice Antico 22 dicembre 2024 a

Durante la puntata di Amici 2024, l'assenza di Luk3 ha colpito il pubblico. Il giovane cantante non era presente in studio e, secondo le anticipazioni, non ha partecipato all'episodio per motivi di salute piuttosto seri. “Novella 2000” ha fornito dettagli sulla situazione, rivelando che Luk3 è stato ricoverato in ospedale giovedì 19 dicembre, e si sospetta che il motivo sia una colica renale. "Le ragioni del suo ricovero non sono del tutto chiare", si legge nel report, "ma si parla di un malore significativo". Si attende ora un annuncio ufficiale da parte di Maria De Filippi per chiarire la questione durante la puntata.

Inoltre, Luk3 è risultato assente anche al tradizionale pranzo di Natale con gli altri allievi, dove i ragazzi si sono scambiati auguri e messaggi. La sua mancanza ha suscitato preoccupazione tra i fan, che hanno espresso le loro ansie sui social media dopo aver appreso della sua condizione. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, ma i telespettatori sperano di rivederlo presto tra i protagonisti del talent show.