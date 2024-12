4 di sera, Salvini sbugiarda la sinistra: "Speravano nella condanna"

21 dicembre 2024 a

a

a

Caso Open Arms, Salvini non molla. E dopo l'assoluzione incastra le anime candide della sinistra. Quelle che, fino a ieri, speravano in una sua condanna da ex ministro dell'Interno.

"E' solo una speranza". Senaldi inchioda la sinistra: di cosa hanno paura

«Mi sento più sollevato, sono contento perché ritenevo semplicemente di aver fatto il mio lavoro per cui gli italiani mi pagavano. Sono contento soprattutto per i miei figli. Non ho mai voluto fare il martire, non pretendevo le medaglie o le statue, ma neanche sei anni di galera...Sono contento perché hanno riconosciuto che ho fatto semplicemente il mio lavoro. Non mi interessa fare il martire. Spiace che a sinistra qualcuno sperava per la condanna e ora che mi hanno dato ragione stanno citando un grande pensatore italiano come Monicelli, supercazzolando...Ho le spalle larghe, meglio l’assoluzione che la condanna». Lo ha detto Matteo Salvini intervistato 4 di sera weekend su Retequattro.