4disera, Pietro Senaldi inchioda la sinistra: "Di cosa hanno paura"

Giorgia Meloni e le sue prospettive di governo. Se ne parla nel corso della puntata di 4 di sera del 15 dicembre. In studio c'è il condirettore di Libero Pietro Senaldi che inchioda i dem alle loro speranze di veder crollare l'esecutivo a guida Fratelli d'Italia.

"Io credo che la sinistra guardi a questo governo con la preoccupazione che duri cinque anni e la speranza che la Meloni faccia saltare il banco. ma io non vedo il motivo per cui dovrebbe far saltare il banco. E' una speranza della sinistra ma se fossi di sinistra non lo spererei neanche. La sinistra non è al momento attrezzata per affrontare una sfida elettorale. E questa potrebbe essere la ragione per cui la Meloni fa saltare il banco. Ma cosa può ottenere nella migliore delle ipotesi? Di essere rieletta a Palazzo Chigi e dunque perché dovrebbe far saltare il banco? Adesso ha tre anni di prospettiva di governo. Quale sarebbe il suo gioco politico?".