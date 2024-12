4 di sera, Del Debbio contro la Salis: "Sbagliato difendere chi occupa"

05 dicembre 2024 a

a

a

Ilaria Salis continua a difendere chi occupa le case illegalmente. Se ne parla nel corso della puntata di "4 di sera" in onda il 5 dicembre su Rete4. Il conduttore Paolo Del Debbio prende la parola in prima persona per rispondere alle parole dell'eurodeputato di Avs.

Ilaria Salis giustifica nuovamente le occupazioni.

"Penso che sia un fatto negativo difendere chi occupa le case illegalmente"



Cosa ne pensate?

#4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/pFGWPT9gwv — 4 di sera (@4disera) December 5, 2024

"La questione delle periferie è molto seria - dichiara Del Debbio - e ce la portiamo avanti da troppo tempo. Penso sia un fatto negativo difendere chi occupa le case illegalmente perché il bisogno può giustificare anche un reato. Questo è un errore e chi ha responsabilità politiche dovrebbe evitare di esprimersi in questo modo".