4disera, la profezia di Cerno su Filippo Turetta: "Non farà l'ergastolo"

Ergastolo a Filippo Turetta, la Corte d'Assise di Venezia ha emesso la sentenza a carico del killer di Giulia Cecchettin Se n'è parlato durante la puntata di 4 di sera del 3 dicembre. In collegamento c'era il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, che ha profetizzato lo sconto di pena a cui andrà probabilmente incontro Filippo Turetta.

"Penso che Turetta non farà l'ergastolo - ha detto Tommaso Cerno parlando con Paolo Del Debbio - E' un ergastolo che comincia già a fare dei distinguo. E' un eragstolo che stabilisce che non è stato il patriarcato e questa è una buona notizia perché se fosse stato il patriarcato non ci sarebbe stato l'ergastolo. E' stato Filippo Turetta giudicato da una corte capace di stare in galera per tutta la vita. Ma questo non sarà l'esito del suo iter giudiziario. Turetta uscirà prima, non starà in galera tutta la vita e noi staremo in quel momento lì a discutere. Non è detto che in carcere non possa avere un futuro. Le carceri potrebbero diventare luoghi dove Turetta può avere una vita e una capacità di crescere senza poter ledere più a nessuno o fare del male a un'altra persona".