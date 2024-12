Meteo, “si apre la porta dell'ovest”. Sottocorona e le conseguenze: piove ovunque

12 dicembre 2024 a

Un altro weekend di dicembre si avvicina e il meteo non promette bene. A spiegarlo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che traccia un quadro generale della situazione del tempo sull’Italia: “Situazione apparentemente e realmente tranquilla sulla Penisola e in Sicilia. Però fra Sardegna e Baleari ci sono molte nuvole e gli effetti sono che non stanno dando soltanto piogge, ma stanno dando molti temporali nella parte meridionale della Sardegna, sulle Baleari, nella zona di mare fra le due. Quindi questa zona al sud della Sardegna è attiva, proprio in questi minuti”.

Ed ecco il passaggio successivo alle previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, giovedì 12 dicembre, conferma questa situazione, sulla Penisola e in Sicilia aumenterà un po' la nuvolosità, ma insomma piogge deboli se ci sono e spesso non ci sono, però la Sardegna ha proprio, al momento solo sulla parte meridionale, in previsione anche un po' po' più verso nord, fenomeni molto intensi e le precipitazioni sono molto abbondanti, quindi situazione fortemente perturbata. Come si sviluppa? Quello che arriva oggi in Sardegna è un flusso che arriva da ovest, la porta dell'ovest che si apre. Le conseguenze domani, venerdì 13 dicembre, saranno evidenti ovunque perché almeno la parte della Liguria e dell'Emilia Romagna, per quello che riguarda il nord, tutte le zone del centro, meno il sud e le isole anche in Sardegna inizialmente, qualche fenomeno ma tende ad attenuarsi, il maltempo c’è. Non è ovunque forte, ma in qualche caso, la Liguria, l'Appennino tosco emiliano, il Lazio dove è forte. È maltempo molto marcato. Poi nella giornata di sabato 14 dicembre si attenua un po' tutto, non ci sono più fenomeni molto intensi, ma qualcuno sul basso Tirreno continua ad esserci, cioè è una situazione che non si risolve, non va verso un generale miglioramento”.

Sottocorona termina il suo focus meteo con uno sguardo alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sempre molto contenute al nord, al centro a quei 12-13 gradi dei giorni scorsi ci si arriva, al sud qualcosa di più ma insomma non ci aspettiamo moltissimo. Tendenza nelle prossime 24 ore è di un aumento in Sardegna, dove si calmano i temporali di oggi, in diminuzione in Liguria, Emilia Romagna e Toscana, pressoché ferme sulle altre zone”.