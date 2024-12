Meteo Giuliacci, quanto durano pioggia e maltempo: la data della mini-svolta

09 dicembre 2024 a

Mentre entriamo nella seconda decade di dicembre il meteo non dà segni di miglioramento, almeno per martedì 10 dicembre. La vasta area di bassa pressione che insiste sull'Italia "porterà maltempo su molte regioni, con la possibilità di nuove nevicate sulle zone montuose", spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci . In altre parole avremo temperature rigide, nuvole e piogge a sprazzi su Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, si legge sul sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci. La neve si vedrà oltre i 600-800 metri lungo l'Appennino Emiliano sui rilievi laziali e toscani più in quota.

Qualcosa si muove mercoledì 11 dicembre quando sono attese sporadiche piogge al Sud ma per il resto dominerà il sole. Le temperature resteranno prettamente invernali. Insomma, cieli sgombri e freddo, una situazione che potrebbe durare fino a venerdì 13 dicembre quando una nuova perturbazione potrebbe raggiungere la Penisola.