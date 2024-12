Ferragni e Fedez mai così giù, scalzati dai nuovi influencer: la classifica social

06 dicembre 2024 a

Ci sono molti, anzi moltissimi, video emozionali nella classifica dei top post più popolari su Facebook, mentre su Instagram emergono altri influencer e creator che prendono il posto di Chiara Ferragni e Fedez, decisamente in calo di gradimento da parte degli utenti. Il consueto report di DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, che fotografa l’anno degli italiani sui social mostra diverse novità per questo 2024. A cominciare dalla de-personalizzazione degli account più apprezzati: se nelle scorse edizioni personaggi realmente esistenti si sono contesi lo scettro del post più popolare su Facebook, dal saluto postumo di Piero Angela a quello di Alessandro del Piero all’amico e collega Gianluca Vialli, da Mr. Rain a Gianni Morandi, da Michelle Hunziker a Casa Surace, quest’anno la classifica dei post più popolari è dominata dai contenuti di Fabiosa Media: video altamente emozionali, costruiti con taglio editoriale destinato all’engagement di un pubblico per lo più femminile, che mostrano piccole storie di generosità, gentilezza, solidarietà e altruismo. Questi video si trovano in ben sei posizioni su dieci della Top 10 dei contenuti con più interazioni: il primo ne ha totalizzate 478.841, l’ultimo (al 9° posto) 249.936. A emergere oltre questa nuova tendenza di Facebook ci sono il Festival di Sanremo al secondo posto (con il video di Angelina Mango che canta il brano del padre, La Rondine), la Lega Serie A con un video di uno stop al volo del giocatore Victor James Osimhen, e Benedetta Rossi che, con il tradizionale post che celebra il suo compleanno, ha raccolto quasi 247mila interazioni e si trova al decimo posto.

«Il pubblico di Facebook è sempre più adulto e generalista- ha spiegato il ceo di DeRev, Roberto Esposito- e, come quello di altre piattaforme, sta virando verso un utilizzo passivo dei social. Per questo, approccia i contenuti come fossero i tradizionali televisivi, prediligendo narrazioni semplici, commoventi e sensazionali. In questo quadro, nuovi editori capaci di cogliere la sensibilità popolare riescono a generare un engagement significativo, anche perché gli algoritmi facilitano l’ulteriore diffusione dei post e degli account che hanno già incassato il favore degli utenti. E ciò spiega anche l’immutata presenza in classifica di Sanremo, del calcio e di Benedetta Rossi che, da anni, totalizzano milioni di interazioni in maniera continuativa».

Su Instagram, al contrario, la Top 10 dei post più popolari conferma l’era degli influencer, ma anche l’importanza che mantengano autenticità e alta reputazione. Spariscono, infatti, gli ex Ferragnez: nessuno dei due compare in classifica e bisogna scorrere fino alla 18esima posizione per trovare un contributo di Fedez (al mare, insieme ai figli, con quasi 2 milioni di interazioni) e alla 43esima per Chiara Ferragni (una foto di madre e sorelle, poco più di 1 milione di interazioni), quando gli scorsi anni dominavano letteralmente la piattaforma. Al loro posto sono emersi altri influencer e creator: il post con più interazioni (8 milioni) è infatti dell’account Massi (padrone) e Mino (cane) e mostra il rapporto del cucciolo con la piccola di famiglia. Il secondo posto è del creator Florin Vitan, in realtà nato su TikTok, con contenuti all’insegna del divertimento. In questo reel da 5 milioni e 862mila interazioni propone una gag sulla tendenza femminile a rifiutare assaggi di cibo per poi domandarne subito dopo. Al terzo gradino del podio ci sono invece le doppiatrici Arianna Craviotto e Stefania Depeppe al lavoro su uno spezzone di Minions 2. Proseguendo nella classifica, compaiono Khaby Lame, la pagina Calciatori Brutti, il creator Giovanni Brugnoli (autore anche del post più popolare dell’anno su TikTok), Gucci, Juventus, il calciatore Dybala e Versace.

«Instagram è una piattaforma matura della content creation e oggi è profondamente corale- ha fatto notare Roberto Esposito- Le persone la frequentano per fruire di contenuti che possano intrattenerle, divertirle o informarle e tendono a fidelizzarsi, premiando chi riesce nel trasferire loro valore. Sono però anche poco disposte ad ammettere errori o cambi di marcia. Il significativo calo di gradimento di Fedez e Chiara Ferragni lo dimostra. Soprattutto quello dell’influencer: non soltanto ha perso 845mila follower, ma ha registrato una sostanziale diminuzione delle interazioni che erano state 309,4 milioni e sono diventate 97,5 milioni nel 2024, molte delle quali, in realtà, di detrattori».

GLI HASHTAG DELL’ANNO SU X E TIKTOK E LE RICERCHE YOUTUBE - Anche in questo 2024 il pubblico italiano ha contribuito all’emersione delle tendenze su X che sono state #Trump (140 milioni di post), #Gaza (12,5 milioni), #Putin (11,6 milioni) e la #Russia (10,8 milioni), #Netanyahu (5,3 milioni) e #Musk (4,8 milioni). Il tema tipicamente nostrano nella classifica dei trend della piattaforma con più contenuti riferiti è #Sanremo2024, con 4 milioni di post. Tra gli hashtag più duraturi ci sono, invece: #Upas (Un posto al sole, 84 giorni), #Sinner (60 giorni), #endlesslove (57 giorni), #reazioneacatena (55 giorni), #uominiedonne (53 giorni), #GrandeFratello (46 giorni). Su TikTok, a parte gli hashtag aggregatori tipici della piattaforma (come #neiperteee), hanno dominato, tra gli altri, #fashion (622mila post con 4 miliardi di views), #milano (569mila post con 6 miliardi di views), #gym (516mila post con 4 miliardi views) e poi #workout, #lavoro e #Fortnite. Su YouTube, infine, il maggior numero di ricerche si è concentrato su Geolier, Asmr, Me contro Te, Sanremo, Milan, Fortnite, Annalisa, Roblox, Inter, Ultimo e Angelina Mango.