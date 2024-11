4disera, Pasquino contro Landini: "Dovrebbe riflettere su quello che dice"

29 novembre 2024 a

a

a

Nel giorno dello sciopero generale si parla del leader della Cgil, Maurizio Landini, e della sua strategia sindacale volta allo scontro e alla violenza. Ne parla anche Gianfranco Pasquino durante la puntata di 4 di sera in onda il 29 novembre su Rete4.

Gianfranco Pasquino: "Credo che Landini dovrebbe riflettere su quello che dice"



Ci state seguendo?#4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/4PPZouAmEX — 4 di sera (@4disera) November 29, 2024

"Landini dovrebbe riflettere su quello che dice - attacca Pasquino - Dovrebbe trovare qualche altra forma di lotta perché gli scioperi generali lasciano il tempo che trovano. Domani si ricomincia da capo, i salari non sono cresciuti, la produttività dei lavoratori non è cresciuta e le risorse a disposizione del governo non vengono in nessun modo intaccate".