Tg4, Cerno rivela il vero piano di Landini: "Macché sciopero, sono primarie violente"

Sciopero generale usato per fini personali, violenza di piazza per fare scalate politiche ai vertici della sinistra. Ecco la vera faccia della guerriglia urbana andata in scena in tutta Italia in concomitanza con lo sciopero indetto dai sindacati venerdì 29 novembre. Ne parla Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, che rivela qual è il vero obiettivo di Landini che si nasconde dietro questo gioco al massacro sulla pelle dell'Italia e degli italiani.

"Landini vuole prendere il posto dei capi della sinistra - attacca Tommaso Cerno - Di Elly Schlein che ha dato la stura a sinistra all'ingresso in piazza di qualunque forma di violenza. Ormai il Pd viene smentito dalle sue figure più forti. L'abbiamo sentito sull'antisemitismo, sul genocidio a Gaza e l'abbiamo sentito anche con Liliana Segre che ha preso le distanze in maniera abissale. In questo Paese l'unica fiamma da spegnere non è quella del partito di governo ma quella che ogni giorno incendia le immagini di chi governa e di chi non la pensa come te. In questo abominio che viene fatto della democrazia perché Landini vuole diventare il capo della sinistra e sta usando una piazza armata e violenta fatta di pochissimi italiani come un'opa ostile dell'ex Cgil contro i vertici della sinistra italiana. Una specie di primaria violenta al loro interno".