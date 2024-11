Tg4, Cerno smaschera i benpensanti del green: "Ci sono due tipi di sciacalli dopo i disastri"

01 novembre 2024 a

Il disastro di Valencia ha provocato una lunga scia di morte e devastazione su tutto il territorio costiero della Spagna. Se n'è parlato nel corso del Tg4 del 1 novembre con Tommaso Cerno, il direttore de Il Tempo. Dopo il disastro nell'area di Valencia sono in azione gli sciacalli ma Cerno evidenzia che, oltre a loro, è in azione un secondo tipo di sciacallaggio altrettanto pericoloso e nocivo: quello dei benpensanti del green che approfittano della morte per piegare le catastrofi ai loro biechi interessi di parte.

"Bisognerebbe rendersi conto che oggi ognuno di noi dovrebbe avere un anziano a cui dare una mano - ha detto Tommaso Cerno commentando il servizio del Tg4 sulle devastazioni e gli atti di sciacallaggio in atto nell'area di Valencia - Abbiamo spaccato il Paese in due in base alle generazioni. Ma quelli che mi spaventano di più sono gli sciacalli. E ce ne sono di due tipi: quelli che vanno nelle case a rubare dopo l'ecatombe e quelli che approfittano di tutto questo per alzare dibattiti marziani sulle case green e il futuro delle case elettriche. Sono due tipi di sciacallaggio diversi ma, per molti versi, anche molto simili".