4 di sera, Sallusti: "Saldature inquietanti". Chi manovra contro il governo

È ancora scontro sull'immigrazione irregolare che il governo è deciso a contrastare a partire dai centri in Albania, contro i quali sinistra e toghe alzano le barricate. Se ne parla nel corso della puntata di giovedì 14 novembre di 4 di Sera, su Rete 4, con il conduttore Paolo Del Debbio che chiede ad Alessandro Sallusti, ospite della trasmissione, perché il contrasto dell'immigrazione illegale è così divisivo nel nostro Paese. Perché l'opposizione legittimamente prova a mettere in difficoltà il governo", commenta il direttore de Il Giornale. "Finché tutto questo avviene in Parlamento fa parte della democrazia, è logico e giusto, ma quando si saldano tra di loro poteri diversi dello Stato che nulla hanno a che fare con il fatto che il paese sia governato dal centrodestra o dal centrosinistra, allora la cosa è un po' più inquietante", afferma Sallusti.

A cosa si riferisce? "Alla magistratura, ovviamente, e al sindacato che chiama alla rivolta civile non si capisce in base a quale principio", commenta il giornalista. In questo contesto, la sinistra continua a battere il tasto dell'immigrazione e a compiere sempre gli stessi errori, sbagliando tutte le previsioni, anche quelle sulle elezioni americane, e a perdere alle urne. "Su questo tema saranno loro a schiantarsi su un muro perché è un tema di buon senso", afferma Sallusti secondo cui la sinistra "gioca una partita perdente" e non da oggi, "infatti hanno perso tutte le elezioni".