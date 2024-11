Musk, parla l'amico Stroppa: “Elon continuerà a dire la sua. Demolirà la cultura Woke”

14 novembre 2024 a

Andrea Stroppa viene da molti definito come il “referente in Italia” di Elon Musk. Il 30enne romano, esperto di cyversecurity, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale nel pieno delle polemiche sul fondatore di Tesla: “Sono orgogliosamente amico di Elon. Ho un ruolo di advisor in alcune sue aziende e in Starlink, e ci confrontiamo spesso su alcuni temi che riguardano l’Italia. Mattarella? Il comunicato di Musk è chiaro, rispetto per Mattarella ma Elon continuerà a dire la sua fino a quando sarà un privato cittadino. Sono certo che i rapporti tra Italia e Usa andranno sempre meglio. In realtà non esiste un progetto politico di Musk. Esiste un imprenditore che guardando il suo paese ha scelto di contribuire alla battaglia di Trump, perché si è accorto che molti pensieri di Trump sono esattamente quelli di Musk”.

“È un centrista - spiega ancora Stroppa ad Hoara Borselli -. Non scende a patti. Musk è un mondo a sé. È un extraterrestre. Il rapporto di Giorgia Meloni con Donald Trump è buono. L’ultima telefonata è andata molto bene. Però l’Italia deve fare i compiti a casa, perché siamo in una situazione critica e rischiamo di non uscire dal pantano nel quale ci troviamo. Sburocratizzazione, taglio dei costi pubblici, investimenti e riforme. E poi rimpasto di persone nell’esecutivo, scegliendo personale competente e senza paura di prendere decisioni pesanti I cittadini chiedono più sicurezza, tasse più basse, più posti di lavoro e meno sprechi, che ci sono anche nelle aziende italiane di Stato. Resettare il management se necessario, perché no?”.

Ed ecco affrontare nello specifico il tema migranti e l’uscita di Musk: “L’idea della nuova amministrazione americana - spiega Stroppa - è molto semplice. Chi è entrato illegalmente negli Stati Uniti verrà o rimandato a casa o messo in un luogo di detenzione. E lo faranno senza intralci perché il sistema giudiziario degli Stati Uniti lo permette. Il nostro sistema giudiziario italiano è incomprensibile dagli Stati Uniti. E questo è uno dei motivi per i quali gli americani non investono in Italia. Musk vuole assolutamente demolire la cultura Woke”.