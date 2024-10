Amici 24, alta tensione tra i prof. "Rivogliamo Raimondo Todaro": che succede

Alice Antico 27 ottobre 2024 a

Come è stato evidente anche nella puntata di oggi domenica 27 ottobre del talent più amato d’Italia, “Amici” di Maria De Filippi, i continui scontri tra i professori Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono praticamente diventati il fulcro del programma. Le tensioni tra i due insegnanti si intensificano, soprattutto quando si tratta dei loro allievi. Zerbi, come noto, non risparmia critiche, definendo le performance degli studenti di Pettinelli "finte" o "cringe", e suscitando la conseguente sua difesa appassionata della Pettinelli. Questi battibecchi accesi stanno quindi quasi monopolizzando l’attenzione del pubblico, che sembra più interessato ai loro confronti che alle esibizioni.

La rivalità tra prof, tuttavia, si limita a Zerbi e Pettinelli: anche la nuova insegnante di ballo, Deborah Lettieri, ha suscitato polemiche con il suo approccio severo, simile a quello di Alessandra Celentano. La Lettieri ha stilato classifiche tra le ballerine ed alunne della scuola, evidenziando punti di forza e debolezze in modo diretto, ma il pubblico ha reagito con indignazione, ritenendo il suo metodo troppo rigido.

In questo clima di tensione, un nuovo scenario inedito: molti fan stanno esprimendo il desiderio di rivedere come prof di ballo del talent Raimondo Todaro, il cui stile empatico e incoraggiante era molto apprezzato. Sui social del profilo ufficiale di “Amici”, infatti, si leggono commenti diretti come: “Rivogliamo Raimondo”. La richiesta di un suo ritorno si fa sempre più forte, dimostrazione del fatto che il pubblico desidera un ambiente meno competitivo e più collaborativo. Ci sarà un ritorno di Todaro? Staremo a vedere.