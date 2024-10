Amici 24, Vybes fa crollare Zerbi: "Meglio cantare con la zappa che...". Con chi se la prende

Alice Antico 27 ottobre 2024 a

Nella puntata di "Amici" di oggi, domenica 27 ottobre, Vybes ha presentato un toccante brano ispirato alla canzone "Blu Celeste" di Blanco, come richiesto dalla sua insegnante Lorella Cuccarini. Durante la sua esibizione, il giovane cantante ha reinterpretato il testo senza rivelare a chi fosse dedicato, ma ha lasciato intuire che una persona a lui molto cara potrebbe essere deceduta durante la pandemia di Covid. "Ti volevo ai miei 18 anni, nei miei sogni più lontani. Vorrei stringerti la mano come facevamo alle elementari. Sei volata via durante la pandemia, lasciando un vuoto e un pizzico di nostalgia”, ha cantato l’allievo.

Una performance mozzafiato che ha scosso lo studio e provocato una visibile emozione generale. La cover, infatti, ha addirittura scatenato la commozione del prof Zerbi tanto che Maria De Filippi ha commentato: "Quando uno fa piangere Rudy, poi viene eliminato." Lorella Cuccarini, dal canto suo, ha subito elogiato la performance del suo allievo: "Sei stato impattante e sincero. Hai reso perfettamente il senso del pezzo. Penso tu debba lavorare sull'intensità della tua voce, perché a volte ti porta a esagerare."

Lo stesso entusiasmo non lo ha avuto invece Anna Pettinelli, che ha commentato: "Canti con la zappa. Potresti essere più raffinato”. Rudy, ancora emozionato, ha a quel punto difeso Vybes: "Meglio cantare con la zappa che con un palo nel c**o. Hai cantato con il cuore, e questo è ciò che conta. Hai scritto qualcosa di bellissimo, bravo." La conseguenza delle sue parole è stata, ovviamente, l’ennesima, breve, scenetta di scontro tra i due prof, che in questo caso ha però lasciato spazio all’emozione del momento.