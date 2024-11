Valencia, sale il conto dei morti: "Trovate vittime intrappolate in auto"

01 novembre 2024 a

Sono 50 le persone arrestate negli ultimi giorni per i saccheggi compiuti nelle aree alluvionate della provincia di Valencia. L'ha riferito il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui cinque persone sono finite in manette per aver rubato in una gioielleria in un centro commerciale ad Aldaia. Il governo di Madrid, per far fronte agli episodi di saccheggio, ha promesso che le forze di sicurezza daranno prova di «assoluta fermezza», mentre i servizi di emergenza e l’esercito continuano a cercare i dispersi.

E, proprio sul fronte dispersi, ci sono importanti novità: nelle ultime ore, infatti, sono state trovate "vittime intrappolate" in galleria. E il conto dei morti è già salito a 205 unità.