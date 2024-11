Dana, nell'alluvione morto Castillejo, ex calciatore delle giovanili del Valencia

01 novembre 2024 a

Anche il mondo del calcio è stato colpito dalle tragiche conseguenze della tempesta Dana che si è abbattuta sulla Spagna. Tra le numerose vittime c’è anche un ex calciatore delle giovanili del Valencia, il 28enne José Castillejo. È stato lo stesso club a segnalarlo sui social. «Il Valencia si rammarica profondamente per la morte di José Castillejo, vittima dei disastri della Dana. Castillejo ha fatto parte della Academy fino alla fase giovanile e ha giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana. RIP», si legge nel tweet.

Il calciatore valenciano, nato il 29 febbraio 1996, ha giocato per il club dell’Alicante nella vecchia Seconda Divisione B. Nonostante la sua giovane età, Castillejo ha giocato anche con Eldense, Paterna, Torre Levante, Buñol e Recambio Colón del Valencia, oltre al CD Roda del Castellón.