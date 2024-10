Matilde Lorenzi, le parole del fidanzato: "Fino all'ultimo battito del cuore"

30 ottobre 2024 a

Si terranno domani, nella parrocchia di Santo Stefano a Giaveno (in provincia di Torino), i funerali di Matilde Lorenzi, la sfortunata promessa dello sci azzurro venuta a mancare dopo un incidente in allenamento. La famiglia, si legge in una nota della Federazione italiana di sci, "ha espresso il desiderio che non siano recati fiori alla cerimonia, ma che i denari siano devoluti al progetto per la sicurezza in pista dedicato alla 19enne atleta scomparsa". In rete, intanto, inizia a catalizzare l'attenzione di numerosi utenti la storia che il fidanzato Federico Tomasoni ha dedicato alla ragazza deceduta dopo una terribile caduta. Un video e poi una canzone, “Matilda” degli alt-J. “Sei la cosa più bella che la vita mi potesse regalare, ti amo Stellina”, ha scritto.

Lorenzi, cordoglio di Mattarella. Abodi: "Vita spezzata nella purezza della neve"

Con poche parole e un pensiero dolce, il giovane ha voluto ricordare l’atleta che aveva conosciuto durante l’addestramento per l’Esercito. Lo ha raccontato al Corriere della Sera. “Lì è scattato tutto, era maggio: si è creato qualcosa di incredibile, non poteva nascere un legame più forte di così. È inspiegabile, una cosa del genere non mi era mai successa”. “Le piaceva fare tutto, era brava a fare tutto. Ed era bella, come un angelo”, ha aggiunto. Poi il ragazzo di Matilde ha raccontato gli ultimi, tragici momenti: "Sono arrivato a Bolzano insieme alla madre di Matilde, il padre e la sorella erano già là. Un attimo dopo ci hanno detto che non ce l'avrebbe fatta. Stava lottando, ma non sarebbe andata avanti a lungo. L’ho baciata fino all’ultimo battito del cuore”.