Matilde Lorenzi, cordoglio di Mattarella. Abodi: "Vita spezzata nella purezza della neve"

Solamente quattro giorni fa aveva condiviso su Instagram un selfie. Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro deceduta al San Maurizio di Bolzano, avrebbe dovuto compiere 20 anni il prossimo 15 novembre. Una caduta durante l'allenamento, però, ha stroncato la sua giovane vita. La 19enne torinese di Villarbasse, tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile, immediatamente soccorsa, era stata trasportata in elicottero a Bolzano e ricoverata in rianimazione in condizioni subito critiche. Il mondo dello sport e l'Italia tutta si sono stretti attorno alla famiglia dell'atleta. "Il mio pensiero è per Matilde... La sua vita spezzata per una drammatica circostanza, nella purezza del suo elemento, la neve, nell’ambiente più amato, la montagna, allenando la sua passione, lo sci. Non è mai il tempo, ma diciannove anni è troppo ingiusto e insopportabile. Ogni altra parola è superflua, di fronte al suo sorriso che si è perso nel bianco. Con profondo dolore abbraccio la famiglia di Matilde Lorenzi e quella della Fisi", ha affermato il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

Grave incidente sugli sci per Matilde Lorenzi: ore d'ansia per la promessa azzurra

Cordoglio è stato espresso anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ho appreso con sincera commozione la notizia della morte di Matilde Lorenzi, caporale presso il Reparto Attività Sportive del Centro Addestramento Alpino. In questa tristissima circostanza, la prego far pervenire ai familiari le espressioni del mio più grande cordoglio e di partecipare la mia vicinanza all’Esercito Italiano", si legge in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Antonio Portolano. "Sono addolorato per la tragica scomparsa di Matilde Lorenzi: una giovane promessa del nostro sci, una ragazza della mia Regione con tanti sogni e speranze. Giunga alla famiglia e al gruppo sportivo dell’Esercito il mio sentimento di cordoglio per questa vita così drammaticamente spezzata", ha invece fatto sapere il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.