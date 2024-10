Matilde Lorenzi, il ricordo della sorella: "Il mio gigante buono". Giovedì i funerali

29 ottobre 2024 a

"È stata una sorella pazzesca, la ricorderò sempre col suo sorriso e con la sua determinazione. È il mio gigante buono, mi sosterrà e ci sosterrà in questo momento difficile". A parlare, a poche ore dalla terribile notizia, è Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde, la promessa dello sci italiano morta stanotte per i postumi di una caduta durante un allenamento in Val Senales. "Voglio ricordarla felice e vincente sugli sci. Era il nostro amore lo sci alpino. Avevamo un forte legame: la sua anima è dentro la mia e saremo sempre insieme", ha continuato, commossa, la ragazza.

Niente da fare per Matilde Lorenzi: la stellina dello sci è morta dopo la caduta

Un legame indissolubile, quello tra le due sorelle. Che oggi Lucrezia ha ricordato con parole dolci al microfono di Sky Sport dall’ospedale San Maurizio di Bolzano: "Condividevamo tante cose ed eravamo molto legate. Ho un sacco di idee e di progetti in testa per ricordarla. Parlerò con chi di dovere e faremo di sicuro qualcosa per sensibilizzare tutti sul tema della sicurezza", ha aggiunto. I funerali di Matilde Lorenzi saranno celebrati giovedì 31 ottobre, alle ore, 10 presso la parrocchia di San Lorenzo a Giaveno in provincia di Torino. Lo ha reso noto, intanto, la Fisi, che ha precisato: "Non fiori ma donazioni a favore del ’Progetto in Memoria di Matildina".

Lorenzi, cordoglio di Mattarella. Abodi: "Vita spezzata nella purezza della neve"

La cittadina di Sestriere, in Alta Valle di Susa, nel Torinese, località in cui Matilde Lorenzi era crescita agonisticamente, ha ricordato la giovane sciatrice scomparsa. "Tutta l’Amministrazione comunale e la popolazione di Sestriere - è il messaggio del Comune - si stringe attorno all’immenso dolore che ha colpito la famiglia Lorenzi per la grave perdita di Matilde, ragazza solare e grandissima atleta cresciuta agonisticamente sulle nevi di Sestriere".