Amici 24, arriva Chiamamifaro: di chi è figlia la new entry

Alice Antico 13 ottobre 2024 a

a

a

La puntata di “Amici” del 13 ottobre 2024 si è aperta con una sfida di canto molto attesa: la cantante e allieva Alena ha dovuto affrontare Chiamamifaro, la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. A giudicare le due cantanti è stato Charlie Rapino, musicista, produttore discografico e talent scout. Dopo le prime due esibizioni, Maria ha spiegato al giudice esterno di poter ascoltare le due ragazze in un'altra interpretazione. Tuttavia, Rapino non ha avuto dubbi: “Maria, io sono soddisfatto così”, ha detto. “Il mio lavoro, a volte anche contro voglia, si basa molto sull’istinto, che mi dice se un artista o un prodotto possono funzionare. Qui abbiamo due mondi molto diversi. Alena è un’ottima cantante ma appartiene a un contesto già visto; Chiamamifaro, invece, porta qualcosa di nuovo e interessante. È molto attuale, anche solo per il nome e l'approccio che ha. Per questo ti assegno la vittoria nella sfida”, ha detto il discografico.

"Cos'hai detto?". De Filippi-Kadiu, scintille ad Amici

Così, mentre Alena si congeda dai compagni, Maria le ha detto: “È normale sentirsi un po’ a disagio adesso, ma stai tranquilla, perché la vita continua al di là di un talent. Lo ripeterò sempre, ed è vero”. A lei si è aggiunto il commento di Rudy Zerbi: “Alena, prima in saletta abbiamo detto che stai seguendo un percorso di crescita. Come ha detto Maria, questo è solo l'inizio. Continua a lavorare su te stessa e vedrai che troverai il tuo valore. In bocca al lupo!". All’anagrafe Angelica Gori, Chiamamifaro è nata il 24 luglio 2001, ed è la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Angelica è entrata nel mondo della musica a 18 anni lanciando il suo primo singolo, “Pasta rossa”. Nel corso della sua carriera, ha anche aperto i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, Ariete e Sangiovanni e si è esibita al concerto del Primo Maggio al Circo Massimo lo scorso 1 maggio.