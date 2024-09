L'aria che tira, "profezia" di Mannheimer sul campo largo: "La gente di sinistra..."

30 settembre 2024 a

Il campo largo è ormaio un campo di battaglia o tuttalpiù un campo minato. Il gioco di veti e distinguo manda in frantumi l'ipotesi di una maxi-coalizione di centrosnistri che vada da Renzi e Calenda fino a Fratoianni e Bonelli passando, naturalmente, per Pd e Movimento 5 stelle. Renat Mannheimer, decano dei sondaggisti italiani, commenta lo stato di salute dell'opposizione nel corso della pumtata di lunedì 30 settembre de L'aria che tira, su La7.

Cosa dicono i sondaggi? Ebbene, i "consensi elettorali in questo momento non sono mutati, nel senso che sia i 5 Stelle sia il Pd mantengono i loro voti mentre Renzi e Calenda vanno piuttosto male"; spiega Mannheimer. Un altro discorso quelle delle "prospettive". Insomma, "è chiaro che hanno dei problemi perché una coalizione del genere, che magari mette tutti insieme, può governare", spiega il sondaggista, "non parlano dei contenuti e anche sui questi si dividono". Insomma, il progetto del campo largo "è una cosa assolutamente raffazzonata". "Tutto questo, per ora, non ha avuto effetti sui consensi elettorali ma lo avrà probabilmente a un certo punto, spingendo la gente di sinistra verso l’astensione come teme giustamente Elly Schlein", è la previsione di Mannheimer che non getta la croce sulla segretaria dem: "Fa del suo meglio con difficoltà enormi. Ma non va male il suo partito".