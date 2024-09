4 di sera, Stefano Zecchi disintegra il campo largo: "E' un disastro"

29 settembre 2024 a

Il campo largo fa acqua da tutte le parti. E se n'è accorto anche il filosofo Stefano Zecchi, ospite della trasmissione 4 di sera in onda su Rete4. I difetti sono tanti e forse si rispecchiano proprio nel nome stesso della sedicente co0alizione.

"Il campo largo è un disastro"



Stefano Zecchi a #4disera Weekend pic.twitter.com/a3q6nOEYzr — 4 di sera weekend (@4diseraweekend) September 29, 2024

"Già la parola campo largo è di per sé un disastro e infatti si vede che è un disastro. Dovrebbero compromettersi dicendo alleanza ma si finisce con l'essere l'uno succube dell'altro. Il potere è il più grande collante politico che esista. Nel centrodestra c'è sempre stata la chiara dominanza di un partito sul resto della coalizione ma non ci si è mai sognati di chiamarlo campo largo che non dice assolutamente niente".