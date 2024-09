Ciao Maschio, Massimo Boldi confessa: "Ho tradito Berlusconi come Giuda"

27 settembre 2024 a

Massimo Boldi è tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 28 Settembre, in seconda serata su Rai 1. Nell'intervista l'attore comico, popolare volto di commedie e "cinepanettoni", fa un inedito mea culpa sul rapporto con Silvio Berlusconi. "Adriano Celentano nell'87 e nell’ 88’, mi disse, 'io faccio Fantastico, se non lo fai anche tu, io non lo faccio'. A quel punto è cominciato un balletto tra Rai e Mediaset, dove io invece ero molto legato a Silvio Berlusconi da una grande amicizia. E invece, come fece Giuda con Gesù, lo tradìì", ammette Boldi.

Quando De Girolamo gli ricorda della condanna a una multa di 2 miliardi e 250 milioni per inadempienza contrattuale, Boldi ricorda: "Quanti soldi erano, mamma mia, bisognava anche averli. Però bisognava risolvere in qualche modo, perché la famiglia era grande ormai. E allora mi sono messo di buona lena, sono andato a bussare a Via dell'Anima, qui a Roma, dove abitava Silvio Berlusconi".

Come andò a finire? "Dopo quattro ore, mi ha ricevuto e ci siamo parlati. E lui mi disse: 'Ma bisogna farle le stro**ate nella vita. Sai quante le ho fatte io?' Così si sistemò tutto", è la confessione di Boldi.