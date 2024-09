Ciao Maschio, stoccata di Raoul Bova a Fagnani? "Poco empatica come le..."

21 settembre 2024 a

Una nuova, frizzante stagione di Ciao Maschio, il programma di interviste condotto da Nunzia De Girolamo. Stasera a interfacciarsi con la padrona di casa sarà Raoul Bova, uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Una chiacchierata senza filtri e uno scambio di considerazioni profonde animerà lo studio della trasmissione. "Dalla morte dei miei genitori, che sono morti a distanza di un anno l’uno dall’altro, mi sono successe una serie di cose negative. Nella vita ci sono momenti in cui ti manca il fiato e sei vicino a dei pensieri non belli, pensieri negativi che ti vengono, anche quelli più stupidi o più profondi", ha confessato l'artista, ospite in studio. "Alcune donne – ha proseguito – o meglio chi stava con me in quel momento, non apprezzava il fatto che io fossi ancora figlio, voleva vedere proprio l'uomo. Il passaggio a non essere più figlio è un lutto forte, è un grande passaggio, è una responsabilità davvero grande’’.

L’attore, equilibrato ma desideroso di rispondere agli interrogativi di De Girolamo con sincerità, non ha usato giri di parole. Dopo essersi definito pignolo, la conduttrice ha colto l'occasione e gli ha chiesto: ‘’C'è una volta in cui ti sei pentito di non essere stato diecimila volte pignolo?’’. Lui, come riporta Dagospia, ha subito risposto di sì. ‘’Diciamo che in quel momento mi sono sentito timido con una persona che voleva a tutti i costi creare sensazionalismo e che ha tirato fuori la parte poco empatica della situazione. Insomma…proprio come fanno le Belve’’, ha scandito alludendo all'intervista concessa a Francesca Fagnani a Belve, la trasmissione di interviste rock da record di ascolti.