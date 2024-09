Elon Musk "un genio", ma ecco cosa interessa alla sinistra: l'affondo di Senaldi

26 settembre 2024 a

Elon Musk è finito nel mirino degli attenti frequentatori dei social network. Il motivo? Il proprietario di X ha premiato a New York Giorgia Meloni con il "Global Citizen Award 2024" dell'Atlantic Council "per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia" ed è stato immortalato al suo fianco. "Ero là con mia mamma. Non c'è assolutamente nessun tipo di relazione romantica con la premier Meloni", ha detto l'imprenditore per commentare la foto pubblicata sul social dal giornalista scientifico Simon Goddek. Se ne è discusso in queste ore in rete e nei salotti televisivi. Tanto sulle piattaforme quanto negli studi delle trasmissioni la sinistra ha cavalcato la polemica e messo su ricostruzioni fantasiose. A Tagadà, il talk-show pomeridiano di La7, Tiziana Panella ha chiesto: "Quelle di Meloni sono scelta da capo del governo o da capo politico?". All'interrogativo ha risposto Pietro Senaldi.

"Il capo del governo e il capo di un partito nelle democrazie sono spesso due cose sovrapposte", ha detto per iniziare il condirettore di Libero. "Rappresenta l'Italia. E allora ci si chiede: sta facendo le sue scelte come capo di governo o come capo del suo partito?", ha precisato la conduttrice. "Ti do una risposta molto semplice. Giorgia Meloni deve rappresentare il voto degli italiani. Ha dei problemi di politica estera con gli Stati Uniti? Non sembrerebbe", ha continuato Senaldi, che poi è andato dritto al punto. Il magnate fotografato insieme alla premier "è antipatico perché è di destra, ma è il Bill Gates dei nostri anni. Manda i razzi nello spazio a risolvere i problemi della Nasa. Alla nostra sinistra interessa come fa i figli, ma è un genio imprenditoriale", ha chiosato l'ospite di Panella.